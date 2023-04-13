台中市豐原8旬老嫗以賣菜維生，日前收攤後，摸黑推著沉重攤車行經豐原大道，由於適逢下班尖峰時間，車水馬龍險象環生。巡邏員警見狀趕緊下車幫忙，徒手推了10分鐘後，順利護送老嫗返家。

豐原警分局表示，豐東派出所巡佐張秋明、警員陳冠諭日前晚間7時許，巡邏行經豐原區北陽路一段近豐原大道時，發現一名瘦弱老嫗推著攤車艱難前行，因適逢車流量大時段，過程險象環生，張員見狀隨即停車前往協助老嫗。

據了解，80多歲老嫗在黃昏市場販賣蔬菜，因年事已高無法開車且又獨居，收攤後只能自行徒步推車將剩下的蔬菜推返家存放。張員協助推約10多分鐘，其熱心民眾上前來幫忙表示，獨居老嫗以賣菜維生，過去返家途中更有發生交通事故紀錄，所以她都會協助老嫗推車，這次因臨時有事較晚過去幫忙，十分感謝警方伸手相助。

豐原警分局長劉其賢表示，為民服務是警察的重點工作，發揮同理心，在民眾有困難時適時給予關懷和協助，可讓民眾感受到警察鐵漢柔情的一面；當民眾有需要，警察的關懷及無私付出，可讓民眾感受到警察的敬業與用心，進一步提升警察優質形象。