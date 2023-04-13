台中市全民防衛動員暨災害防救演習（號民安9號演習）率先於中市登場，13日上午於僑仁國小進行兵棋推演。台中市長盧秀燕表示，此次除演練天然災害救災應變處置，更首度納入「戰將災害搶救」，且占比高達70％，同時證實美方國防部人員受我方國防部邀請前來現場觀摩。

盧秀燕說，今年首度將戰爭當作演習項目，且戰爭演習項目在整個演習中所占比例高達70％，平時能多做一分準備，戰時才能減少一分損害，這是民安演習很重要的原因。（潘虹恩攝）

盧秀燕說，近年來美中關係對峙，台海情勢緊張，因此對今年民安演習高度重視，今日演習全程由她主持，上午進行兵棋推演、下午則是民安演練。今年首度將戰爭當作演習項目，且戰爭演習項目在整個演習中所占比例高達70％，平時能多做一分準備，戰時才能減少一分損害，這是民安演習很重要的原因。

不過盧秀燕也表示，市民不用驚慌，民安演習主要是預作準備，寧願有所準備，目的是希望平時多一分準備，戰時可以少一分損害，「古代兵法有說，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，我們希望不會發生，但是一定要做好準備。」

針對媒體詢問聽聞美方有派員觀摩？盧秀燕證實，因為今天民安演習上級指導單位是國防部，美方有獲得國防部的邀請進行觀摩，包括美國國防部和相關單位，但對於相關內容和細節不能進一步說明和評論。

台中市全民防衛動員暨災害防救演習（號民安9號演習）率先於中市登場，13日上午於僑仁國小進行兵棋推演。（潘虹恩攝）

今日演習區分為「兵棋推演」、「綜合實作」二階段實施，由盧秀燕擔任指揮官全程指導，並率市府多位局處首長和各區區長參與上午兵推演練及下午綜合實作。將模擬三鐵遭受共軍攻擊情境，驗證市府平時累積的戰備能量，以及戰時運作的轉換應變能力。

盧秀燕說，戰時災害搶救演練情境包括戰前強化民生物資整備、抗敵防衛意志及治安維護強化，戰時國軍抗敵守護國家，市府則結合民防團隊力量，除保護市民外，更協助國軍運用民間物力支援前線，成為強有力的國防後盾；市民的安全是政府責無旁貸的工作，希望透過一次一次的演習，形成專屬台中的防災整備。