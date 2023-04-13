西螺鎮公所為鼓勵鎮民生育，今年起實施「懷孕營養補助」計畫，懷孕24周以上的孕婦或配偶設籍於西螺鎮1年以上，均可申請營養補助1萬元，申請期限至產後半年內。西螺鎮去年新生兒人數237人，至今有42名家長申請補助。

西螺鎮人口數至今年2月人口數4萬4610人，二月出生兒15人、死亡47人；一月出生25人、死亡52人。2022年西螺鎮新生兒總計237人。

鎮長廖秋萍表示，2017年至2021年每年平均有300個以上新生兒，去年銳減為237人，人口老化現象嚴重，因此推出懷孕營養補助計畫，減輕準爸爸準媽媽們的負擔，提升鎮上新生兒人數。

發放對象是懷孕24周以上的孕婦或配偶設籍於西螺鎮1年以上且中途未遷出，懷孕第24周到生產6個月內可向西螺鎮公所申請，逾期不受理，追溯期至今年（2023年）1月1日後生產者。

西螺鎮近5年人口數為2019年4萬5723人、2020年4萬5463人、2021年4萬5029人、2022年4萬4578人。