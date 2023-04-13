近期突然發現LINE聊天紀錄憑空消失嗎？LINE官方坦承安卓版本的部分用戶，兩周前的聊天紀錄出現遺失的狀況，目前正在進行相關調查及應對處理，初步看來此狀況可能與備份功能有關，LINE提醒用戶暫時關閉自動備份的功能，並透過2步驟復原資料。

LINE發出公告致歉，用戶使用安卓LINE的13.4.0和13.4.1的版本，出現聊天紀錄遺失的危機，官方表示，若聊天紀錄已經消失，可以嘗試前往「主頁」> 「設定」> 「備份及復原聊天記錄」，就有機會讓對話資料失而復得。

若畫面上有顯示Google帳號的選項，請選擇已儲存LINE應用程式聊天記錄的Google雲端硬碟帳號。如果嘗試後還是無法恢復，就需要聯絡LINE官方，諮詢進一步的處理方法。

LINE官方初步判斷，此狀況與自動備份功能有關，呼籲用戶關閉該功能，前往「主頁」＞「設定」＞「備份及復原聊天記錄」若有顯示「自動備份頻率」，點選該項目，關閉「自動備份」功能，接著若畫面上有顯示「維護資料安全」，即表示自動備份功能已是關閉狀態，不需執行任何後續對應操作。

LINE官方強調，如果有關於此問題的最新資訊將另行告知，若有相關問題煩請與官方聯繫諮詢，造成各位用戶的諸多不便，在此致上最深的歉意。