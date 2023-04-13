田中警分局表示，本月10日接獲民眾通報，二水鄉濁水溪畔疑似有砂石曳引車在偷倒廢棄物，隨即派員前往查察。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

邵姓、高姓駕駛平時靠車行運輸維生，這「攤」工作算是私接活，車上廢棄物從哪裡載來的交代不清。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

車上超大型繩索就像「大肥腸」一樣。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣濁水溪河堤沿線因居民稀少，近年成濫倒垃圾天堂，彰化縣田中警分局10日抓到大型曳引車在二水鄉濁水溪畔砂石車專用道上，偷倒大量廢棄物，滿滿2車超大型繩索就像「大肥腸」一樣，還夾雜一些垃圾，邵姓、高姓及劉姓3人當場被捕，警訊後違反《廢棄物清理法》罪嫌，移送地檢署偵辦。

彰化濁水溪沿線每月至少有20件偷倒廢棄物案件，垃圾內容五花八門，有建築木材、磚塊、枯枝、保麗龍等，政府相關單位積極追查，民眾也發起淨灘活動，甚至有宮廟印製鍾馗神像看板，在當地丟棄垃圾熱點，提醒民眾「舉頭三尺有神明」。

田中警分局表示，本月10日接獲民眾通報，二水鄉濁水溪畔疑似有砂石曳引車在偷倒廢棄物，隨即派員前往查察，果然在砂石車專用路段發現犯案的邵姓(42歲)、高姓(34歲)及劉姓犯嫌(23歲)嫌疑人，當場查扣營業用曳引車2部。

警方現場通知彰化縣環保局、第四河川局人員共同到現場勘察，訊後依違反《廢棄物清理法》罪嫌，移送彰化地檢署偵辦；田中警分局長簡龍宏表示，不肖業者為圖一時方便及牟取暴利，任意傾倒廢棄物，造成環境汙染及周遭農民的損失，警方絕對依法加強查緝偵辦，呼籲業者切勿以身試法。

據了解，邵姓、高姓駕駛平時靠車行運輸維生，這「攤」工作算是私接活，車上廢棄物從哪裡載來的交代不清，依《廢棄物清理法》規定，這些駕駛恐面臨5年以下有期徒刑，最高併科新臺幣1500萬元以下罰金。