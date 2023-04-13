深夜裡的法國手工甜點「唐寧莓果花園泡芙塔」，680元。（TWININGS唐寧茶提供）

母親節到來，堪稱烘焙業者每年大檔期之一，各式繽紛典雅的蛋糕相繼登場，不只口感講究，外型也用花束、珠寶盒抓住媽媽們視線，現在不只有早鳥打折優惠，還能抽iPhone 14 Pro等好禮，讓民眾更捨得掏出錢包埋單。

85℃預計母親節檔期可售出約21萬個蛋糕，今年共推6款應景蛋糕應戰，包括媽媽典藏的「馨愛珠寶盒」，表面精緻的雕花，盒內裝著大小不一的仿珍珠和水果，酸酸甜甜提升馥郁香氣；「甜蜜手中線」可見香草戚風蛋糕上有著維妙維肖的針線與鈕扣，隱喻慈愛的母親用手中的絲線，為遊子縫製身上的衣服，內餡是莓果慕斯及森林莓果布蕾，採用法國Boiron草莓及黑醋栗果泥，檸檬餡添加黃萊姆果泥，風味酸甜爽口又清甜。

即日起到5月11日，於85℃門市預購母親節主題款蛋糕即享有85折優惠，另外5月14日前只要APP註冊會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話，即自動參加抽獎，獎品有iPhone 14 Pro (1名)、dyson 吹風機(1名)、SK-II 保養組(1名)、三宅一生 皮質霧面手提包(1名)、Philips 瞬熱濾淨飲水機 (1名)，共計5名。

另外，英國皇室御用茶品牌TWININGS唐寧茶，也搶攻母親節商機，跨界與3大潮流指標甜點名店「WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點」、「深夜裡的法國手工甜點」、「時飴Approprié」合作，推出相關甜點，包括有著圓潤外觀和柔潤內餡的「唐寧莓果花園泡芙塔」，如同母親的形象和特質，外表輕施妝點、柔和端雅，但內在卻有著多彩躍動的小小心思，與濃而不沉的滿滿愛意，收藏在一顆顆寶石般的泡芙殼中，等待綻露。

唐寧茶也與烏來璞石麗緻溫泉會館聯手推寵愛媽媽方案-「TWININGS ＆ 溪映山嵐—唐寧 雙人下午茶」加上泡湯雙重享受套組，將TWININGS鉑金系列唐寧茶款融合烏來當地食材，研發出6款茶點，包含5款呼應TWININGS英國皇室風格的雅致甜點：薄荷香檸塔、櫻花洋甘菊晶凍杯、大吉嶺雙芬馬卡龍、胭脂莓果達克瓦茲、焦糖博士茶慕斯，及鹹點—義式烤麵包佐番茄火腿薑芒乳酪。