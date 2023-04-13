漢翔取得GE訂單，主要標的為LEAP系列發動機核心組合件，使用於空中巴士(Airbus)A320Neo及波音(Boeing)B737 MAX等，長約金額逾新台幣350億元。法人認為，客運復甦及環保議題帶動航太產業強力回升，漢翔民用業務受惠空巴、波音飛機訂單量提升，進而拉台相關零組件訂單；而國防業務也進入交機高峰期，將帶來明顯營收及獲利。

法人報告指出，駐龍2022年獲得1800件新品訂單，其中一半已研發完成，今年將陸續出貨；客戶Spirit外包比率將從45％攀升至2026年的60％，都成為未來成長動能。

長榮航太今年3月14日掛牌交易，股價一度修正到84元附近，隨後啟動反彈，清明連假後重登百元，今天以113元創下掛牌後新高，距離興櫃時最高價115元近在咫尺。由於長榮航太有長榮航空、全日空等大客戶，維修訂單穩定，Leap引擎約佔製造業務的75％，今年航太市場恢復，引擎交付數有望持續成長，帶動製造事業體開始轉盈。