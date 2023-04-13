虹堡3月營收6.10億元，年增20.56%、月增10.72%；今年第一季營收17.14億元，年增21.76%、季減28.54%，較去年第四季歷史高檔水準下跌。

虹堡去年營收74.11億元，年增65.74%；營業毛利23.17億元，年增87.60%，營業利益10.27億元，年增2.1倍；稅後盈餘7.98億元，更年增2.6倍，每股盈餘8.19元，創下歷史高點。不過公司董事會決議普通股股利分派情形，111年度每股盈餘分配之現金股利0.8元、盈餘轉增資配股0.5元，共派利1.3元，低於市場預估。公司股利較無反應去年獲利水準，以股利政策考量方面，虹堡表示，在成長階段，加上投入自廠資金，對海外設廠亦不排除，便盼保留一些現金，公司以資本投資建廠、策略性併購、設立海外子公司之三大後續方向。

受到通膨、升息等衝擊景氣影響，客戶拉貨力道相對減緩，虹堡表示，今年第二季預估將年比持平或略微成長，重點要看下半年的第三、四季，今年可望先蹲後跳，案件持續進行當中，放量時間點尚待觀察，今年整體營運審慎樂觀。

展望後續，中美貿易戰有轉單優勢，而目前雖然受消費性產品低迷壓力，但無人支付應用長線發展趨勢不變，預期相關認證通過，助力營運，加上充電樁等專案也有望陸續開出，看好2024年將迎來大幅成長。

電動車熱潮下，目前虹堡充電樁比例相對不大，但後續規模將持續壯大，現有已有充電樁設備、車廠、石油公司都有在接觸，需要開發認證一兩年時間，往後幾年將迎來大成長。