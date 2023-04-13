2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」開放百對新人免費報名，參與新人可獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中APPLE WATCH、家電等獎品。（實習記者徐瀾攝）

新北市府升格以來，已舉行過13次聯合婚禮，新北市民政局今舉行2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」記者會，宣布今年婚禮將於6月18日在市府一樓大廳登場，主題是中西式經典風華，開放百對新人免費報名，參與新人可獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中APPLE WATCH、家電等獎品。

新北市副市長劉和然表示，聯合婚禮每年幾乎秒殺，他曾統計過一對夫妻須生2.1個小孩，才能讓台灣人口永續，希望新人能在新北安居樂業，也能增產報國，去年參與聯合婚禮的100對新人也已有22對懷孕，盼新人多利用市府的生育補助及公托、公幼等政策，快樂生養。

民政局指出，這次邀請1000對新人穿著中西婚紗禮服，在市府一樓參與婚禮，市府在活動當天也會贈與新人J’code真愛密碼純銀手環作為專屬定情物，共同完成儀式，也盼新人在兔年環繞幸福，甜蜜滿滿。

另外，參與的新人都能獲得10大紀念好禮，除了有祝孕金鏟子外，還有J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券、小家電3選1、富里特色米禮盒、桂花梅酒-冷變對杯禮盒、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書等。

民政局強調，婚禮當天還會抽出APPLE WATCH及多項成家好禮，像是冰箱、65吋液晶電視、洗衣機等50個獎項，中獎率達5成，鼓勵新人幸福成家，聯合婚禮即日起至4月20日止採線上方式報名，只要是設籍或就業於新北市的未婚男女皆可報名，若超過限額就會舉行公開抽籤，詳情可至新北市民政局網站（www.ca.ntpc.gov.tw）查詢。