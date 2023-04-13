桃園竺姓女子遭檢方起訴，指控她以拳打腳踢、棍棒毆打、刀割皮膚、加熱後水果叉刺或燙等方式凌虐吳姓癌未男子，並長期不予吳足夠飲食及服用藥物，終致吳在2016年死亡，她還將屍體遺棄在山區，台灣高等法院駁回上訴，認定無法證明她傷害致死，只依遺棄屍體罪判刑2年。

判決指出，竺女與吳男是朋友關係，吳男從2016年9月起居住在竺位於桃園市的居所，吳在同年10月5日在該居所內死亡，竺女與丁男（共同犯遺棄屍體罪判刑1年確定）共同犯案，由丁在同日承租小客車後，駕該車前往竺的居所，將吳的屍體放入後行李箱內，駛往桃園市復興區下巴陵爺亨部落之爺亨溫泉產業道路旁，再將屍體放入挖掘之坑洞內掩埋。

高院更一審認為，竺女被控殺人部分，檢察官所提證據，主要以丁男之證述為據，然丁男曾自白自己傷害吳男致死，本身對於吳之死亡非毫無嫌疑，故所述竺女傷害吳致死之證詞，與其自身具利害關係，且存有相當瑕疵，憑信性重大可疑。

更一審指出，卷內其餘證據僅能證明吳死亡之事實，無法認定是竺女殺死，故不構成傷害致死罪，但她遺棄屍體，且犯後飾詞狡辯、毫無悔意，判囚2年。無罪部分，檢察官得提出上訴，惟須受刑事妥速審判法的限制。