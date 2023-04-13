41歲宋慧喬最近以《黑暗榮耀》人氣再度翻漲，未料近日卻傳出她的經紀公司UAA創始人鄭哲勝（音譯，정철승）被舉報在酒吧對女子性騷擾，該女表示自己被鄭哲勝摟腰、亂摸身體，要求道歉被拒絕才決定報案，鄭哲勝則表示自己只是剛好碰到對方，絕無性騷擾一事，會以「名譽損毀罪」反提告對方。

宋慧喬過去曾在Sidus HQ經紀公司待過5年，2012年正式加入「UAA」（United Artists Agency），同門藝人還有最近惹出「麻」煩的劉亞仁、以《梨泰院Class》走紅的金多美、演出《機智醫生生活》的金大明及安恩真，可說都是實力堅強的演員。

宋慧喬最近以《黑暗榮耀》翻紅。（圖／達志影像）

未料近日劉亞仁爆出不僅打牛奶針，還涉及使用多項毒品，讓其經紀公司UAA也因此被接受調查，同公司的藝人也傳出被波及，事態不斷擴大，10日韓國媒體報導，首爾瑞草警察署最近接到報案通知，一名A女指控上月27日在首爾瑞草區的一家酒吧被UAA的創始人鄭哲勝性騷擾，事發後要求道歉被拒絕，A女因此正接受心理輔導。

劉亞仁最近捲入毒品風波。（圖／達志影像）

A女表示，當時在聚會上，鄭哲勝突然伸手按了她胸口，手還在她身體上停滯了幾秒，接著鄭哲勝行徑更為囂張，直接伸手攬住A女的腰，而鄭哲勝澄清絕無此事，將反提告A女。據知，鄭哲勝先前是UAA的創始人，擔任該公司CEO兩年，2014年宋慧喬捲入逃稅疑雲時，鄭哲勝曾一度出面請代理律師發表聲明，讓宋慧喬公開道歉後才平息一樁風波。

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