長庚紀念醫院近年積極深化新南向合作，本(四)月2-5日由林口長庚醫院馮思中副院長率團出訪新馬，四天行程走訪新加坡、馬來西亞新山與首都吉隆坡。長庚醫院此行主要成員包括整形外科羅綸洲教授和放射腫瘤科葉永堅醫師，並邀請國際醫療服務組織Operation Smile(微笑行動)代表隨團，藉此協助其尋找更多國際醫療援助合作可能性。

此行重點行程，首三天由長庚醫院與HMI Groups(新康集團)和Universiti Malaya(馬來亞大學)合辦醫學研討會，自2019年長庚醫院與兩家醫療機構簽訂合作備忘錄後，過去四年仍藉由線上方式維繫密切交流，此次係疫情解封後首次面對面的實體交流 。

兩家皆為馬來西亞具有指標性的醫療機構，馬來亞大學(Universiti Malaya) 在2022年QS世界大學排名上位居全球第65位，是馬來西亞排名最高的高等公立學府。而新康集團(HMI) 總部位於新加坡，於馬來西亞擁有兩家醫院，過去20年為新加坡、馬來西亞和印尼病人提供醫療服務。

此行與兩家醫療機構辦理醫學研討會，長庚醫院馮思中副院長分享「泌尿系癌症精準醫療的現況」、葉永堅醫師分享「透過質子治療推進癌症治療」、羅綸洲教授分享「唇顎裂患者的外科治療方案」，亦由國際知名醫師、中研院魏福全院士線上連線，與馬來西亞各醫療專家親身分享「打造長庚國際微整外服務、教育和研究中心」經驗，現場提問踴躍，獲馬來亞大學醫學專家熱烈回響。

訪馬第四天，長庚醫院代表前往吉隆坡，拜訪馬來西亞最大的公立醫院Hospital Kuala Lumpur(吉隆坡醫院)及由馬來西亞華人創立之Universiti Tunku Abdul Rahman(拉曼大學)。

林口長庚醫院馮思中副院長表示，這次行程收穫豐碩，更敲定了今年11月馬來亞大學代表來台回訪長庚醫院，持續拓展雙方合作。長庚醫院自2019年始深耕馬來西亞，希望能在現有的新南向合作基礎上進一步擴展至周邊國家，進而推動台灣在東南亞國家國際醫療領域的發展。通過在臨床研究、醫學教育、遠距醫療、國際醫療轉介、國際醫療援助等領域合作，讓台灣的醫療水準和品質展現於國際舞臺上。