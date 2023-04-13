美國空軍下一代固定翼頭盔（Next Generation Fixed Wing Helmet，NGFWH）

美國空軍宣布，第46測試中隊工程師已從F-22戰機飛行員著手，就下一代固定翼頭盔（Next Generation Fixed Wing Helmet，NGFWH）進行繼2022年後的第二輪研發測試。

據《防衛部落格》（Defence Blog）和《動力》（The Drive）網12日報導，約有5名來自第301戰機中隊（301st Fighter Squadron）的F-22A飛行員戴上這較輕、較涼爽，裝備也較好的新頭盔，進行了飛行測試。

而專案的目標在於避免讓飛行員承受頸部緊張和不適，提供飛行員更舒適、穩定並平衡的平台。第301戰機中隊的葛德曼（Brett Gedman）說，眾所周知，長久以來，戰機飛行員一直有頸部和背部問題，也因此設計時考慮到使用者的輕型頭盔，將對服役中或退役後的戰機飛行員健康都有正面的長期影響。

除了F-35飛行員外，目前美國空軍使用的都是有超過40年歷史的HGU-55頭盔，而下一代固定翼頭盔將取代這款老爺產品。