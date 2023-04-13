《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）春季決賽即將於本週六（4/15）開打，比賽由例行賽戰績13勝3敗（勝率81%）的JDG戰隊，對上戰績10勝6敗（勝率63%）的BLG戰隊。賽制方面，決賽採用BO5（5局3勝制），並由JDG取得比賽第1局的優先選邊權（選擇藍方或紅方），隨後則是由第1局的落敗方取得下一局（第2局）的優先選邊權、第2局的落敗方取得下一局（第3局）的優先選邊權…，以此類推至第5局。決賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

4/15（六）17:00，BLG戰隊 @ JDG戰隊，推薦：大4.5（局）勝

先說BLG，例行賽戰績排名第5要從季後賽第2輪打起的BLG，一路過關斬將，先以3：1擊敗皇族RNG，接著又以直落3的成績，淘汰眾星雲集的WBG，在進入第4輪比賽時對上JDG，最終以2：3落敗。由於自第4輪的比賽開始，原來的「單敗淘汰制」改為「雙敗淘汰制」，落入敗部的BLG，也因此多了「敗部復活」的機會。最終，BLG成功復活，打敗OMG及EDG，晉級決賽，並將再次遭遇JDG。進入季後賽後，在新教練Tabe的帶領之下，BLG火力全開，統計5場共22局的比賽，戰損比（Kill to Death ratio，K/D）1.44，平均每局16.0個擊殺、11.1個死亡，在晉級季後賽的10支隊伍中，表現最好。BLG的中路Yagao及下路Elk兩人在季後賽的表現出色，Yagao的KDA值6.6（中路選手最高）、平均每局7.8個助攻，全場支援隊友；而Elk的KDA值5.6（下路選手第3）、平均每局5.9個擊殺，常是決定比賽勝負的關鍵人物。

再說JDG，例行賽戰績排名第1直接晉級至季後賽的第4輪比賽，季後賽首戰JDG擊敗BLG之後，接著在準決賽中以直落3打敗EDG，並打入決賽。在整個季後賽裡，JDG實際上只打了2場比賽就晉級至決賽，比起對手BLG，JDG的季後賽走得算是相對輕鬆，統計2場共8局的比賽，戰損比1.35，平均每局15.9個擊殺、11.8個死亡，數據面排名第2，僅次於BLG。JDG的中路Knight及下路Ruler兩人都能「Carry」隊伍，例行賽打出KDA值9.0（所有選手最高）的Ruler，其實力自然不在話下，季後賽的表現依然不俗；而Knight在前次與BLG的比賽（4/5）中，更是打出全場（共5局）16個擊殺及30個助攻，並獲得該場比賽第1局及第5局的單局MVP，表現同樣亮眼。

本場比賽，JDG、BLG於季後賽後再次交手，雖然前次由JDG拿下勝利，但兩隊實力相當且選手的狀態都好，雙方有機會打滿5局，推薦可買大分。