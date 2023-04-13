據統計，2022年FamiPoint發行量創下新高，年增近3成，高達485億點，且因FamiPoint實用性高、運用方式多元，更成為市場中高度活躍的會員點數，也進而促成跨界交換點數的活動蓬勃；據統計，去年透由點數交換而取得的FamiPoint高達50億點，相較去年呈倍數成長；轉出點數同樣熱絡，以獨家合作的LINE WEBTOON代幣線上閱讀漫畫最為熱門，其次為CATCHPLAY+、KKTV等影音串流平台的會籍，顯示FamiPoint的高流通性與實用性，是1600萬「全家」會員最喜歡的一點！

全家便利商店表示，今年1月底會員數領先同業突破1600萬大關，全年點數發行量破紀錄達485億點，為打造最便利的跨產業生活服務平台，自即日13日起，「全家」會員點數新品牌「FamiPoint」正式登場！隨點數新年度於4月正式起跑，推出FamiPoint兩大聰明新招，一為「熱門肖像商品點數加價購線上支付」新上線，二為「累點神器全盈+PAY」在10萬特店累點無上限、「全家」店內再翻倍，助攻會員輕鬆變身FamiPoint達人！

受惠於店數、鮮食、一般商品皆成長，以及三月底點數到期帶動會員消費活絡，整體表現穩健向上，推升3月合併營收為80.1億元，月增15.52%，年增8.8%，累計第1季合併營收為231.26億元，年成長10.2%。

展望4月，全家表示，氣候趨暖下，清涼飲品、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購將進入倒數，皆可望成為驅動營收的動能。