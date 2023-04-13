金像電今天除息，每股配息3.5元，儘管台股走弱，金像電今天盤中股價逆勢上漲2.5元，填息幅度達71.4%。

伺服器市況低迷，金像電第1季營運表現平平，今年第1季合併營收63.12億元，年減12.56%。

伺服器產業庫存緩步去化，金像電預估，第2季營運可望略優於第1季。

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