《電子零件》金像電Q2可望略優Q1 填息率觸71.4% 12:182023/04/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到伺服器市況不佳影響，金像電(2368)第1季合併營收為63.12億元，年減12.56%，隨著工作天數恢復正常，金像電預估，第2季營運可望略優於第1季，金像電今天除息，股價逆勢走高，一度填息達71.43%。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金像電今天除息，每股配息3.5元，儘管台股走弱，金像電今天盤中股價逆勢上漲2.5元，填息幅度達71.4%。 伺服器市況低迷，金像電第1季營運表現平平，今年第1季合併營收63.12億元，年減12.56%。 伺服器產業庫存緩步去化，金像電預估，第2季營運可望略優於第1季。 #金像電 #第1季 #略優 #71 #可望 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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