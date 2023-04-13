消息人士透露，這些原本在泰國就有生產線的供應商正在和蘋果討論在當地組裝MacBook或生產該電腦零組件的可能性。

消息人士亦透露，一年多前，蘋果就開始在泰國生產Apple Watch。這表示，在蘋果從中國分散生產的計畫中，泰國乃至於整個東南亞的重要性已經提高。

一家供應商高層透露，蘋果希望我們跟進其他供應商在越南設廠生產MacBook電腦，但我們提出另一個選項，也就是在我們現有的泰國廠生產，我們在當地的工廠尚有大量的生產空間。

另一家供應商高層則表示其公司為了爭取蘋果訂單，正在泰國蓋新廠，預計今年落成。第三家供應商則透露已經在泰國為MacBook打造一條試產線。

蘋果尚未對此報導發表評論。

上月底，蘋果執行長庫克在時隔4年後再度造訪中國。雖然庫克在「中國發展高層論壇」上表示「蘋果與中國共同成長」，但隨著美中兩國之間的緊張局勢不斷升高，恐不利於蘋果費心打造的龐大基業，該美國消費電子巨頭分散製造基地的腳步一刻也不停歇。

美國資深科技記者Mark Gurman日前曾報導，因擔心太快將生產重心從中國轉移可能引來北京報復，所以蘋果化明為暗、正持續將供應鏈分散到印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭等4國，預計將來在印度生產iPhone、在越南生產AirPods和Mac電腦、在馬來西亞生產部分Mac電腦，以及在愛爾蘭生產較容易製造的iMac等產品。

知名蘋果分析師郭明錤去年曾預測，為了避開美中關稅戰的風險，蘋果在把iPhone產能轉移到印度後，也可能把MacBook產線移轉到泰國。