萊爾富慶祝Hi-Life VIP APP「會員6週年」，推六大好康回饋再祭出抽獎好康。（萊爾富提供）

不少消費者到超商購物都樂於集點，兌換商品又能折現金，同時享有特定優惠，在通膨嚴重之際捍衛荷包。

全家超商深耕會員經濟，今年1月底會員數領先同業突破1600萬大關，全年點數發行量破紀錄達485億點，為打造最便利的跨產業生活服務平台，即日起起，「全家」會員點數新品牌「FamiPoint」正式登場。

「全家」FamiPoint好累積、好兑抵、好運用3大特性長期深受會員喜愛，於點數新年度起跑之際，推出超商首發「熱門肖像商品點數加價購線上支付」新功能，打破過往超人氣肖像集點商品只能在實體店舖結帳的限制，現在僅需點選「全家」APP「兑點趣」，即可以全盈＋PAY或My FamiPay進行線上付款並指定取貨日與店舖，讓民眾就得以隨處、隨時、隨搶購心愛的夯品。

除此之外，會員更能搭配「累點神器全盈＋PAY」享有跨通路10萬特店消費累點及「全家」點數翻倍的雙重回饋，相較於其他支付工具常有回饋上限或合作店點的累點限制，用全盈＋PAY支付的每筆消費不限金額都可獲得FamiPoint，消費金額越高、累積點數越高。

萊爾富看好會員經濟，自2017年2月推出Hi-Life VIP APP至今，會員人數已近600萬，等於每4個台灣人中，就有1個是萊爾富會員，而會員的平均客單價較一般顧客不僅高出2成，也貢獻萊爾富整體近4成的營收。歡慶Hi-Life VIP APP 「會員6週年」，萊爾富寵愛會員精心推出六大主題活動優惠圈客，同時也提供會員便利的消費體驗與回饋，即日起至5月2日，只要是Hi-Life VIP APP會員到萊爾富門市單筆消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，最高享LINE POINTS 11％回饋，還有機會再抽總價值超過22萬的精選好禮。

同一期間，還有萊爾富超商獨家支付優惠，消費者於萊爾富門市持HiPay綁定聯邦卡(不含聯邦簽帳金融卡)單筆消費滿350元現折50元，每筆最高現折50元，限量10000組等；此外，萊爾富更禮遇會員，祭出「10號會員日」指定咖啡享同品項買10送10，等於現打5折優惠，最高可現省650元。