美國職籃季後賽即將在台灣時間4/16(日)展開，首輪組合上屆冠軍『金州勇士』碰上超級黑馬『沙加緬度國王』絕對是最受人矚目的對決之一，勇士近8年來拿到4次冠軍，不僅季後賽經驗豐富，簡直掌握了奪冠方程式！相較之下國王是睽違16年第一次進入季後賽，陣中主力球星沙巴尼斯（Domantas Sabonis）僅有3年合計13場季後賽經驗，另一位王牌福克斯（De'Aaron Fox）更是一場季後賽都沒打過。這精彩的系列賽究竟會是經驗老道的勇士高明、還是年輕氣盛的國王厲害呢？

勇士和國王的進攻都是聯盟頂尖的隊伍，三分球是兩隊最重要的武器之一，分別佔出手比例的47.9% & 42.3排名聯盟第3和第5多，勇士(38.5%)的三分命中率比國王(36.9%)更準一些，國王的優勢是比勇士更容易站上罰球線，國王場均可以罰進19.8球聯盟第3(勇士16球倒數第2)。防守方面勇士較國王更好，籃板也稍微佔了上風，進攻同樣強勢的兩軍碰頭有很大的機率將在防守以及籃板上分出勝負。

攤開本季例行賽兩隊4次對戰勇士贏了3場，勇士用防守把國王4場平均得分壓制在114.3分，比國王場均的120.7分少了超過6分之多，估計本系列賽勇士有機會以4比1順利晉級，大小的部份考量兩隊同屬攻守節奏快且得失分極高的球隊，估計台灣運彩開盤大小值會開得很高，但值得玩家注意的是勇士進入季後賽其防守積極度將大幅提升，加上缺乏經驗的國王有機率進攻慌亂或當機，因此鎖定『小分』將會是比較聰明的選項。