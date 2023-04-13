台積電高雄廠7奈米與28奈米建廠計畫全部生變，遭外界批政治利多支票跳票，綠委今天持續關心台積在高雄投資是否繼續？經濟部長王美花表示，就她理解，高雄投資案因相關設施有了，是很好設廠計畫，台積電在高雄投資還是會繼續，詳細時程則由公司後續說明。

立委邱志偉今天在立法院經濟委員會關心，很擔心地緣政治風險沒有釋疑，國際半導體大廠對台投資或金額可能縮小放緩。經濟部長王美花說，目前還沒有看到，還是有潛在投資機會在接觸。

邱進一步指出，台積電高雄投資要調整，聽說是要把28奈米廠轉往德國或熊本，尤其日本對台投資補助相當多。賴瑞隆則說高雄廠原先7與28奈米兩個投資都有變數，可是政府已對土地與整治提供協助，兩人都要經濟部說明台積高雄投資是否生變。

王美花表示，廠商計畫有些變動，是最近國際景氣變化有終端需求問題，還有通膨衝擊。至於別的國家提供相關補助，確實是廠商去設廠誘因。但她說明，就其理解高雄投資案相關設施有了，是很好設廠計畫，台積在高雄投資還是會繼續。

她強調台灣仍是台積電研發中心、製造中心，但因台積電4月20日有法說會，目前是緘默期，後續具體投資時程還是要由公司說明。