航班動態資訊服務「航班管家」12日發布2023年第一季的大陸民航運行監測分析數據，民航客運執行航班量106.2萬架次，年增42.4％，恢復至2019年同期的82.5％，其中，大陸國內航線客運執行航班量恢復至97％、國際航線客運執行航班量恢復至16.9％。

《新京報》報導，在航班量快速回升下，今年第一季大陸全國民航旅客運輸量近1.3億人次，年增68.9％，恢復至2019年同期的80％，其中，國內旅客運輸量恢復至88.6％，國際旅客運輸量恢復至12.4％。航班管家表示，民航國際市場逐步恢復，3月國際旅客運輸量已超百萬，接近2019年同期的兩成。

2023年第一季，民航平均客座率達75.3％，年增9.4個百分點，恢復至2019年同期的九成，客座水準為近四年最高值。

2023年第一季，大陸國內城市線共5736條（往返計2條），年增2.6％；排名前10的城市線集中在北上廣深川渝6個城市之間的對飛航線，其中，京滬線排名第一；排名前10的城市線中，僅上海往返廣深、重慶線未達2019年同期水準（恢復九成以上），其餘航線皆超過2019年同期。

隨著大陸五一假期臨近，機票進入預訂高峰期。航班管家數據顯示，其五一假期國內機票預訂量自4月2日以來持續上升，比2021年同期提升10.8％；國際機票預訂量比2021年同期增加超16倍。

航班管家預測，2023年五一假期日均航班量超1.3萬架次，比2019年同期下降6個百分點左右。