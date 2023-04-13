高雄市政府勞工局將15日上午9點舉辦現場徵才活動，地點特別選在位於捷運技擊館站的苓雅運動中心2F西館，現場共有33家廠商辦理面試，包含旅宿業、鋼鐵業及高雄捷運等，提供超過1000個工作機會。

面對疫情趨緩，邊境開放，各產業急需人力，高雄市政府勞工局將於15日上午9點在苓雅運動中心2F西館舉辦徵才活動，此次有萬豪酒店、承億酒店、和逸飯店高雄中山館等知名旅宿業開出餐飲服務員、房務員及廚師等職缺；另外，在地產業如燁聯鋼鐵、三元能源(台泥集團)、高雄捷運等企業提供各類工程師、技術員職缺，共33家廠商，超過1000個工作機會。

勞工局表示，為協助產業解決缺工問題，勞工局希望藉由持續辦理就業媒合活動，滿足勞動力與就業需求，這次活動只要在臉書「Job好康就愛工作在高雄」標記2名好友並分享此活動即有機會獲得超商百元禮品卡等獎品，現場也安排各項政策工具諮詢服務，並提供「CPAS職業適性診斷測驗」，歡迎有求職及轉職需求的民眾可把握機會。