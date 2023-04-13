▲環保局進行破袋稽查。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲環保局進行稽查，指導民眾垃圾分類。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基市亂丟垃圾將從2400元開罰。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市的市容問題常為人詬病，為有效維護市容景觀及環境衛生，改善民眾將垃圾包提早放置馬路旁或直接棄置的不良習慣，基市環保局邀請市府發言人林麗蟬錄製廣播。即日起在垃圾車沿線廣播宣導，藉此提醒市民朋友共同落實垃圾零落地，做好資源回收，希望市民能一起配合執行，切勿再隨意棄置垃圾。

環保局表示，為加深民眾印象，特別邀請市府發言人、同時也是綜合發展處處長的林麗蟬錄製播音宣導，即日起於環保局的25條路線沿線宣導，呼籲民眾共同維護乾淨家園。

環保局長馬仲豪表示，透過林麗蟬發言人的播音宣導，讓民眾在丟棄垃圾的當下，加深垃圾零落地的印象，並展現基隆市政府推動乾淨家園的決心。請民眾共同維護美好生活環境，家戶垃圾包切勿隨意落地，造成環境髒亂之餘，還必須繳交罰鍰。

環保局表示，從今年3月1日起，針對在轄內亂丟垃圾及常見環境污染行為(如：丟棄煙蒂、吐檳榔汁(渣)、吐痰、寵物便溺未清除及路面、水溝污染...等)自2400元起加重裁罰，倘若影響環境衛生情節重大者，則視情況提高處分金額。

此外，環保局亦持續執行路邊無主垃圾包破袋稽查，自執行日起至今，已破袋逾千餘件，也希望亂丟垃圾的民眾切勿心存僥倖。請民眾共同關心環境整潔，做好資源回收，以期讓家園更乾淨、友善。