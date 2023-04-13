太平警分局鎖定男子位置，並發動搜山，終於在太平區頭汴山上發現男子坐在車上引廢氣，經緊急破窗並通知消防人員緊急救護，順利挽回寶貴性命。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住彰化縣1位40多歲化名「阿軒」男子，疑因罹患慢性疾病，加上長期沒有工作，一時想不開，日前外出到晚餐仍未回家，家屬焦急報案，經鎖定男子位置發現他人疑在太平長龍路一段山區產業道路內，發動搜山，終於在太平區頭汴山上發現男子坐在車上輕生，經緊急破窗並通知消防人員緊急救護，經送醫搶救，也順利挽回寶貴性命。

太平警分局頭汴派出所警員李財銘日前晚間10點多接獲轉報，稱「一男子下午從家中開車外出，家屬報案迄今未歸，疑有輕生念頭，請求協助搜尋。」所長林冠宇獲悉後立即動員所內人員前往搜尋，並循線鎖定男子位置疑在長龍路一段山區產業道路內。

經約40分鐘的搜尋，警員李財銘在山區某產業道路內發現1輛自小客車且車牌號碼吻合，隨即趨前查看，見男子於駕駛座躺臥，立即破窗通風並通知消防人員前來，這時男子意識已不清楚，經送至附近醫院搶救後，終於從鬼門關將其救回。

家屬趕到醫院後，見男子恢復意識且脫離險境，頓時放下心中大石，並私下表示因丈夫患有嚴重慢性疾病，加上長期在家無法工作，遂經常透露輕生的念頭，下午看他神情不安的外出，到晚間用餐尚未回家，心想會不會做傻事，遂趕緊向警方報案，實在非常感謝警消人員大力幫忙，避免憾事發生。

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