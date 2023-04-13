國民黨台北市立委第四選區（南港、內湖區）初選，即將於17日起開放登記。目前檯面上有現任議員游淑慧，以及曾任港湖區立委的議員李彥秀有意爭取。李彥秀13日接受廣播節目專訪時，透露黨內數份民調顯示她是唯一能挑戰高嘉瑜的人，而高這次爭取立委連任，最大的挑戰就是「不要再把深綠當塑膠」。

李彥秀接受廣播節目《千秋萬事》專訪，面對即將到來的港湖區立委初選，李彥秀則認為自己與游淑慧慧是良性競爭，不一定要非常激烈，而是應該著重於「凸顯優勢、贏得這一席」才是最重要的。李彥秀說，這幾年藍營內鬥選民也都看在眼裡，這次不能再讓民進黨笑、不要讓高嘉瑜笑。

李彥秀說，自己經過三年多的沈潛，對於選舉戰略以及組織經營，她都在調整步調，已經與2020年落選的自己不一樣了。「現在黨內的數份民調，我是唯一可以挑戰高嘉瑜的人。」李彥秀說，過去她是比較能站穩南港，內湖則有些不穩；經過三、四年的經營，現在港湖的得票數都相當平均。

而針對未來通過初選後，可能面對的對手高嘉瑜及吳欣岱，李彥秀也分析，高嘉瑜要面對的是過去與港湖區深綠選民的不信任，以及爭取中間選民的支持。李也強調，吳欣岱現階段除了獲得比較多的深綠選民支持外，吳身為醫生、媽媽也有許多中間選民支持，因此對高嘉瑜來說，回防深綠會有一定的難度。