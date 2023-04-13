不少人會以果汁取代水果，門諾醫院營養師提醒，市售果汁含糖量高，一瓶罐裝310毫升的果汁，含糖量高達38.1克，等於吃進「6包糖包」；建議水果用吃的，透過咀嚼增加飽足感，也可吃進更多纖維及營養。

門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，許多人會飲用標榜健康的果汁，不忘關注標示的熱量，卻忽略「含糖量」；根據衛福部建議，每日精緻糖攝取不應超過總熱量攝取的1成，不過許多市售罐裝飲料一瓶就超標。

鍾慧珍指出，以310毫升、含糖量38.1克的果汁為例，喝一瓶等同吃進了6包糖包（一包6克），建議民眾能吃水果就不要喝果汁，就算現打果汁也一樣，例如柳橙汁往往需要4、5顆柳丁才能榨成一杯，雖然直接喝下很方便，但也容易吃進過量糖份。

鍾慧珍建議，吃水果勝過喝果汁，透過咀嚼不僅增加飽足感，也能攝取較多的纖維及營養。平時若攝取過多糖份，容易造成三酸甘油脂過高，導致脂肪肝、肥胖、發炎及血糖不穩定，孩童部分則可能出現專注力不足的狀況。