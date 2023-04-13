針對民眾陳情農路無法通行，今天南市府相關單位及農民到場實地會勘。(曹婷婷攝)

農民在大馬路邊綁白布條抗議無路可走。(曹婷婷攝)

成大說明，因發現歸仁校區西南側犄角凹地遭不明人土以怪手整地及放置大量廢棄雜木、填地、覆土等行為，4月1日才會設置簡易圍籬。(曹婷婷攝)

緊鄰歸仁區成功大學航太校區南側的崙子頂段約上百公頃農地，農民數十年來均取道農路便道出入耕作採收，不過，隨著緊鄰航太校區旁正在開發恒耀工業區，校方近來甚至築起鐵絲圍籬，農民憤而在路邊綁白布條控訴「無路可走」，爭取恢復通行。

市議員杜素吟今天與歸仁區數十名農民及南市府水利局、經發局、恒耀工業區、成大等單位到農路現場進行會勘，農民表達爭取農路恢復通行的訴求。

78歲陳姓老農民在當地種菜數十年，他說，緊鄰成大歸仁校區的這條農路是農民通行的便道，現在說封就封，完全不顧農民需求，「沒路叫人怎麼採收？」另名吳姓農民也說，這條路都讓農民走了4、50幾年，基於情理，恢復通行對學校應該沒有任何影響。

杜素吟說，農民爭取原先走的農路能恢復通行，不然出入實在很不方便，目前只能繞小路出入農地，但因道路狹小，無法會車，有些大型機具根本無法進出，屢接獲農民陳情抱怨。她說，站在法理上，成大是依法辦理，但不能不講情，而且，留一條路給農民走，對成大應該沒有損害。

成大指出，農民爭取取道的路位於恒耀工業區與成大歸仁校區之間帶狀地，是否開闢農路因涉及工業區開發審核、區域交通、水文、都市計畫等層面，現由台南市政府召集相關單位評估協商，期望在符合法令規定下，讓市府、農民、工業區開發及成大都能取得共識，創造四贏。

成大也說明，由於 3 月 24 日發現歸仁校區西南側犄角凹地（崙子頂段1515-9地號），遭不明人土以怪手整地及放置大量廢棄雜木、填地、覆土等行為，明顯構成侵占，成大才會於4月1日設置簡易圍籬，以示用地權屬。