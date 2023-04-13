緊鄰歸仁區成功大學航太校區南側的崙子頂段約上百公頃農地，農民數十年來均取道農路便道出入耕作採收，不過，隨著緊鄰航太校區旁正在開發恒耀工業區，校方近來甚至築起鐵絲圍籬，農民憤而在路邊綁白布條控訴「無路可走」，爭取恢復通行。
市議員杜素吟今天與歸仁區數十名農民及南市府水利局、經發局、恒耀工業區、成大等單位到農路現場進行會勘，農民表達爭取農路恢復通行的訴求。
78歲陳姓老農民在當地種菜數十年，他說，緊鄰成大歸仁校區的這條農路是農民通行的便道，現在說封就封，完全不顧農民需求，「沒路叫人怎麼採收？」另名吳姓農民也說，這條路都讓農民走了4、50幾年，基於情理，恢復通行對學校應該沒有任何影響。
杜素吟說，農民爭取原先走的農路能恢復通行，不然出入實在很不方便，目前只能繞小路出入農地，但因道路狹小，無法會車，有些大型機具根本無法進出，屢接獲農民陳情抱怨。她說，站在法理上，成大是依法辦理，但不能不講情，而且，留一條路給農民走，對成大應該沒有損害。
成大指出，農民爭取取道的路位於恒耀工業區與成大歸仁校區之間帶狀地，是否開闢農路因涉及工業區開發審核、區域交通、水文、都市計畫等層面，現由台南市政府召集相關單位評估協商，期望在符合法令規定下，讓市府、農民、工業區開發及成大都能取得共識，創造四贏。
成大也說明，由於 3 月 24 日發現歸仁校區西南側犄角凹地（崙子頂段1515-9地號），遭不明人土以怪手整地及放置大量廢棄雜木、填地、覆土等行為，明顯構成侵占，成大才會於4月1日設置簡易圍籬，以示用地權屬。
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