台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境在即，預計下周六進入彰化縣境，彰化縣警局為防範有心人士藉機滋事，每年都動員大規模警力維持秩序，去年維安警力人次高達4400餘人，幾乎排擠到其他勤務，基層也苦不堪言，今年維安勤務人次雖下調至約3200人，但與白沙屯媽祖遶境維安勤務相比仍多了5倍，警力規模仍相當驚人。

大甲媽祖南下遶境將在4月21日深夜起駕，預計4月22日就會進入彰化縣境，因大甲媽每次進入彰化就會傳出衝突事件，因此彰化警方每年都編排大量警力維安，且人數一年比一年還多，去年針對大甲媽祖遶境的維安警力人次竟超過4400人，基層員警累到人仰馬翻，怨聲載道。

為顧及勤務正常及員警健康，今年彰化縣警局針對大甲媽祖遶境編排的警力一口氣大減逾千人次。經查，彰化市的民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等地，都是往年大甲媽祖遶境的衝突熱區，因此在大甲媽遶境去程時將部署1479人次維安警力，回鑾時則部署1755人次警力，合計動員3234人次警力。

彰化縣警局表示，上述警力編排是針對近日會議討論出的結果，因距離大甲媽祖遶境啟程還有約一個星期的時間，隨時會針對狀況做滾動式調整。

相比白沙屯媽祖遶境彰化期間的警力編排，可發現彰化警方針對大甲媽祖遶境排定勤務警力規模大了相當多。今年2月白沙屯媽祖遶境有近11萬名信徒相隨，彰化警方在其遶境及回鑾總計動員694人次警力，這與針對大甲媽祖遶境排定的逾3000人力相比，真的是小巫見大巫。