資深藝人黃光亮在《監獄風雲》裡飾演監獄老大「傻標」，精湛演技讓人印象深刻，從影以來幾乎都飾演反派角色，與李兆基、成奎安和何家駒並列「香港影壇四大惡人」，淡出螢光幕多年的他，近來出席好友嚴淑明新歌記者會，被問及昔日「四大惡人」僅剩他還健在有何看法，黃光亮也幽默做出回應。

黃光亮2016年拍完影集《火線下的江湖大哥》後，便淡出螢光幕多年，過著深居簡出的生活，根據《香港01》報導，被問到是否想復出拍戲?他表示一直以來都有戲癮，無奈沒拿到合適的劇本，接著忍不住抱怨遇到的窘境：「曾經被要求客串一角，未料竟然連劇本都沒有」，因此要求導演不要再煩他，甚至撂下狠話：「你找個特約演員去做吧」。

港片當紅之際，連反派角色都深受觀眾喜愛，成奎安、何家駒、黃光亮、李兆基更被封為「香港電影四大惡人」，如今陸續病逝，僅剩黃光亮健在，他表示都已經60幾歲，面對生老病死是正常不過的事，畢竟從出生時就註定有離別的一刻，接著不改幽默風格表示：「覺得他們走得那麼快，只留下自己不免感到辛苦，但只能抱著笑看人生的態度去面對」，而他目前的模樣也不若以往拍戲時的狠勁，多了一份慈眉善目的神情。

黃光亮透露曾被已故知名音樂人黃霑大讚聲線獨特，因此主動拜師學唱歌，雖然對方曾幫他量身打造好幾首歌，但礙於沉溺於夜生活，加上喜歡喝酒，導致聲音完全不適合唱歌，至於是否後悔過愛喝酒無緣進軍歌壇?他強調從來沒有後悔過，畢竟這只是人生的一個過程。