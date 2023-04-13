新北市長侯友宜和台南市長黃偉哲合體，促銷台南當季新鮮鳳梨及鳳梨乾、鳳梨酥等農特產品。（蔡雯如攝）

台南市政府、山上區農會今在新北市板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，新北市長侯友宜和台南市長黃偉哲合體，促銷台南當季新鮮鳳梨及鳳梨乾、鳳梨酥等農特產品。

每年4至5月是台南市山上區鳳梨產季，台南市政府和山上區農會在產地期間帶來最新鮮的台農16號甜蜜蜜鳳梨、台農17號金鑽鳳梨，台南市政府指出，台農16號甜蜜蜜鳳梨為果肉顏色較白、果肉細緻、香甜多汁，高甜度還帶有微酸與蜜香，還富含鉀、維生素A、維生素B1及維生素B6等營養素。

另外，台農17號金鑽鳳梨色澤金黃、甜酸，比優良鳳梨香氣濃郁，富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質，無論台農16號或台農17號都是兼具美味和營養的水果聖品，山上區還種有面積超過8成的台農16號甜蜜蜜鳳梨。

黃偉哲說，台南鳳梨正當時，無論是鮮果或加工都好吃，感謝新北市各區農會力挺，踴躍訂購山上鳳梨，相挺在地鳳梨農，還提供場地辦理展售活動，讓北部消費者都能吃到最新鮮的山上鳳梨及加工品。

侯友宜說，新北市長期推動「農業健康市／式」的理念，媒合與外縣市農會的合作機會，利用農會超市、社區小舖、線上商城、團購活動以及希望廣場、果菜市場等通路，協助銷售農特產品，今年已協助全台銷售超過2900噸鳳梨，盼新北、台南共好，共同建構兼具農業、市民及生態的環境。

新北市農業局指出，民眾今日前往展售會山上區農會攤位購買鳳梨可享2顆150元(原價100元／顆)，無法參加的民眾，山上區農會產季期間皆開放電話訂購各項鳳梨農特產品。

農業局表示，鳳梨鮮果(台農16號甜蜜蜜鳳梨及台農17號金鑽鳳梨)：每箱250元(2入／5斤)、300元(3入／10斤)、600元(6入／20斤)，鳳梨酥：400元(10入／盒)，鳳梨乾：90元(100克)，愛鳳醬：135元(650克)，板農活力超市也有販售新鮮山上鳳梨，讓民眾嚐到最新鮮水果。