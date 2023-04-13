大陸商務部昨日發出聲明指出，即日起將就台灣對大陸貿易限制措施，展開對應的貿易壁壘調查，包含農產品、化工產品等，此舉被認為是大陸對台讓利的結束。專家指出，台灣單方面禁止2455項產品已嚴重違反世界貿易組織(WTO)規範，若之後走到WTO的爭端解決機制，「仲裁結果台灣必輸，部分產業和農業品項將被對岸碾壓」。

根據經濟部規定，「中華民國輸出入貨品分類表」 內「輸入規定」欄列有「MW0」代號者，為「大陸物品不准輸入」項目；列有「MP1」代號者，為「大陸物品有條件准許輸入」項目；其餘未列有「MW0」或「MP1」代號者，為「大陸物品准許輸入」項目。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，兩岸都是WTO的會員，按照WTO規範要有互惠的待遇，且不得有任何貿易歧視，由於農產品屬較敏感領域，因此台灣對大陸來台農產品就有諸多限制，包含禁止輸入，這是不符合WTO規範的。

是否這次的貿易壁壘調查代表ECFA讓利時代的結束？楊明憲說，任何貿易都應該回到市場機制，不能一再依賴政府的補助和對岸的讓利，台灣應該要把貿易導向長期且正常的模式，而不是整天擔心讓利可能被取消。

「Lin Bay好油」版主林裕紘受訪表示，2455項是台灣單方面對大陸的貿易歧視，「MW0」規定大陸物品禁止輸入，之前大陸不告台灣其中一個原因是對台的讓利。以蒜頭為例，如果沒有MW0限制，即使配上重關稅，大陸蒜頭的價格同樣有優勢，品質也不差，「MW0限制大陸蒜頭和其他農產品就是鐵錚錚的貿易歧視，不然為何其他國家同樣的農產品可以進來台灣」？

林裕紘指出，MW0已經完全被濫用，這已經違背當初保護台灣農產品的初衷，現在大陸開始統計貿易壁壘影響的種類與金額，之後就可能上到WTO的爭端解決機制，嚴重違反WTO貿易規範的台灣在仲裁下一定會輸，當MW0規定被拿掉後，有些產業和農業品項就可能被單方面碾壓。

農委會國際處長林家榮表示，現在管制農產品項計1066項，佔整體農產品項約36％，並非絕大多數，農委會將配合陸委會、經濟部等部會採取相關因應措施，保障農民收益。