北市議員王世堅宣布角逐士林、大同區立委後，就發現有網軍開始活動、抹黑，指他涉入200億中泰花園拆除案、與前國策顧問黃承國過從甚密、甚至說他就是英系，王與助理經蒐證後，13日帶著多達40頁的抹黑截圖向警報案，他還直接點名對手現任立委何志偉，「只因為我挑戰了小王子，就要來這樣對我嗎？」、「就跟你纏鬥到底！」

王世堅受訪時情緒激動，表示這些臉書粉絲團、側翼網軍，大量製作各種圖卡的假訊息、假評論，躲在鍵盤背後胡說八道，他認為自己政治名譽不能被抺黑，所以13日前往北市刑大，對留言、貼文的34名網友提出告訴。

王世堅說自己可以不選，但不能被這麼抹黑，他提告就是要揪出這些惡質網軍，也希望黨中央可以出來制止（網軍），他表示自己原本只打算選這一次，但對手實在太過份，「我收回我講的這句話。」

王世堅最後直指何志偉家族，強調民主制度不能「世襲」，他說自己要跟魔鬼奮戰到底，有何志偉家族在，我就跟你纏鬥到底！」