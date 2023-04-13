實力派演員莊凱勛（左）及李銘忠分享鏡頭外的故事，中為主持人王琄。（鏡電視提供）

金鐘視帝莊凱勛接演不少犯罪類型的題材，與演出《台灣犯罪故事》中滅門血案凶手、多次演過反派角色的李銘忠，一起同框鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》分享鏡頭外的故事。李銘忠坦言自己從小對死亡紀錄片就很感興趣，「想要看真實的東西，我想看瀕死前一秒的反應以及之後身體是怎樣的狀態」，主持人王琄開玩笑說：「你很奇怪耶。」李銘忠笑回：「我也覺得我很奇怪，我也曾經懷疑過自己（是）變態。」

或許是年幼的這份好奇心，讓李銘忠現在演出死亡戲碼時，有一定的堅持，「就像是腦部中槍的話，當然很快就死了，怎麼可能還會掙扎」。莊凱勛也說，為了演出逼真，曾做出很傷身體的行為，「為了演一場毒癮發作的戲，我灌了6罐礦泉水，然後趕緊催吐，吐到聲淚俱下、眼球都是血絲時趕緊錄」，莊凱勛坦言這行為很傷身體，至今想到仍會覺得怕怕的。

此外，為了詮釋用毒上癮的角色，莊凱勛田調竟然還到陌生女網友家，莊凱勛說：「她的哥哥是重度用藥者，我去她家觀察他哥哥的生活狀態，他哥的房間門一打開，就有濃濃的塑膠味，一切真的很難想像。」

犯罪類型的影片免不了武打戲，雖然多半是「套招」的打鬥，但李銘忠卻說剛出道時，竟然曾被臨演打到暈眩，李銘忠說：「我直接躺在地上，結果那剛好是最後一個鏡頭，副導演帶著大家轉點，但我還躺著，直到我醒來時發現，怎麼大家都不見了！那時候我好想哭喔。」該集將於明（15日）下午4點在MOD 508台、YouTube鏡新聞頻道播出。

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