大陸央視新聞用戶端報導，北京時間4月13日8點08分，中寮鐵路首趟國際客運列車D887次旅客列車從昆明南發車，開往寮國永珍（大陸稱「永珍」）。 從今天起，中寮鐵路將從昆明南、永珍站雙向對開國際旅客列車，昆明至永珍間可實現乘火車當日通達。

從永珍開往昆明南的D888次國際旅客列車由中國企業製造，寮國將其命名為「瀾滄號」，車身塗裝為紅藍白，代表寮國國旗的三種顏色。車內提供寮中英三語服務。

列車共有9節車廂，定員720人，根據旅客量分為跨境車廂和非跨境車廂。在國際旅客列車開通前，瀾滄號曾服務於寮國境內旅客運輸。

國際旅客列車在寮國境內有四個停靠點，分別為首都永珍、著名旅遊城市萬榮（旺陽）、世界雙遺產之都瑯勃拉邦和邊境之城磨丁。D888次列車上的跨境旅客將在磨丁下車，並在磨丁和雲南磨憨兩地通關。

D888次列車二等座全程票價約為470元人民幣，一等座約760元人民幣。根據永珍站的售票資訊，旅客選擇最多的目的地是終點站昆明南。

國際旅客列車開通之日，正值寮國、中國雲南等地的潑水節，寮國鐵道部門表示，在寮國最重要的節慶期間，中寮鐵路國際旅客列車開通，這將給寮國旅遊文化發展帶來新的機遇。