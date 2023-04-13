雷射針灸結合傳統針灸和現代雷射技術，怕痛的人有福了。（陳淑娥攝）

一名林姓女老師罹患棘上肌肌腱炎，肩關節外側痛到無法抬手寫板書；陳姓婦人是乳癌患者，放、化療後感到強烈不適，豐原醫院中醫科醫師以雷射針灸治療，兩名患者均獲得不錯療效。醫師陳昱昀表示，雷射針灸副作用或併發症極少，是一種非常安全的療法，怕痛的人有福了。

32歲林小姐是國小老師，最近感到肩關節外側痠痛，晚上睡覺時壓到會痛醒，平日常痛到無法抬手寫板書，她至衛生福利部豐原醫院中醫科求診，診斷為棘上肌肌腱炎。醫師以雷射針灸對肩部肩髎、天髎、巨骨、秉風及手部的合谷、後谿等穴位進行治療，經1周3次治療後，疼痛已緩解大半；治療兩周後疼痛感已無，肩膀也可正常抬起。

54歲陳姓婦人是乳癌患者，每次入院做完放、化療後，總是感到非常疲憊、食慾不振且噁心想吐，強烈不適感讓她覺得人生無望。經雷射針灸對合谷、內關、足三里等穴位進行治療，並依體質開立滋陰補氣、健脾和胃的科學中藥，幾次後，陳婦覺得身體狀況好很多，比過去更有元氣。

中醫科醫師陳昱昀表示，雷射針灸是一種結合傳統針灸和現代雷射技術的治療方法，相較於傳統針灸，雷射針灸具有無痛、非侵入性、安全等特點，對於怕痛怕針、體虛、容易暈針、身體有大面積傷口的患者是一大福音。

雷射針灸原理是透過低能量的雷射(功率小於500mW)照射以刺激穴位，促進粒線體合成，增加能量來源，調整細胞代謝，影響人體經絡系統，進而達到治療疾病及修復組織的效果。

陳昱昀指出，雷射針灸可以用來治療多種疾病，包括急慢性疼痛、消化系統疾病、呼吸系統疾病、皮膚疾病等，也可與其他療法相結合，如中藥、芳香療法、傷科推拿，多管齊下，能夠取得更好的治療效果。

陳昱昀說，雷射針灸副作用或併發症極其少見，是一種非常安全的療法，但雷射針灸的安全性建立於正確的使用方式，除不可直接照射眼睛外，某些臨床狀況也需要醫師評估病情後才能安心使用，如孕婦腹部、小兒頭部、裝有心臟節律器、內分泌疾病、癌症腫瘤等。

陳昱昀提醒，雷射針灸無法健保給付，每次需自費約300至400元不等；此外，雷射針灸單次的效果不明顯，需要多做幾次才有顯著療效，若民眾有需求，可洽詢各醫療院所的中醫師。