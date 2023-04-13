國民黨中常會昨找來新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人同台高喊團結；國民黨立委陳玉珍會後受訪直言，她不覺得國民黨內已經達成徵召誰的共識。

陳玉珍表示，國民黨徵召的步驟是一步一步，照著國民黨既有步調，已經問了很多人有共識，要採用「徵召」，而不是有共識要徵召誰，朱立倫所說的「共識」是採徵召，期程黨中央很清楚，整個出來後，會在6月18日以前完成。

陳玉珍強調，這之前傳聞都不可信，而且相信朱立倫會給候選人一個公平的機會，不會把人找來講一講，就徵召侯友宜，會照內參民調。

至於提名晚民進黨2個月會不會有影響；陳玉珍表示，跟對手打不是優先就好，她舉例，民進黨在港湖區很多人要選，高嘉瑜和吳欣岱初選整合好了嗎？他們難道不希望整合嗎？一樣道理，如何把「非綠陣營」整合，才是最重要的，6月18日也不晚，往年都是在7月。