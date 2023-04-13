4大軌道建設之一的捷運岡山路竹延伸線，是串聯南部半導體材料S廊帶重要一環，行政院12日正式核定捷運岡山路竹延伸線第二B階段綜合規劃報告，象徵完成捷運岡山路竹延伸線最後一哩路，計畫總經費逾146億元，預計2029年延伸至湖內，可望帶動區域均衡發展。

路線起點銜接「岡山路竹延伸線(第二A階段)」計畫之南路竹(RK6)站尾軌起，沿途行經本市路竹區中山路至本市湖內區中山路一段，路線全長約3.87公里，共設置2座高架車站，路線止於湖內區中山路與環球路口北側，未來捷運服務將擴及湖內地區，提升公共運輸服務便利性與效益。

岡山路竹延伸線將串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區等4大科技園區，預計可吸引沿線12萬就業人口，打造大高雄地區30分鐘生活圈的大眾運輸環境。

高雄市捷運局說，岡山路竹延伸線第一階段工程進度已達83%，預計2024年中完工通車至岡山車站，第二A階段土建、機電系統均已發包，逐漸進入施工階段高峰期，預計2027年完工通車至RK6南路竹站，12日第二B階段經行政院核定後，將預定於2029年底全線通車。(記者張雅雲/高雄報導)