《小淘氣尼古拉：快樂的源頭》榮獲安錫國際動畫影展「水晶球獎」口碑好評持續延燒（捷傑電影提供）

由《小王子》製作團隊溫情改編的法國兒童漫畫文學鉅作《小淘氣尼古拉：快樂的源頭》將於4月14日在台上上映！1955年，插畫家尚-雅各桑貝與作家勒內戈西尼共同創立埃迪出版，並成就了「小淘氣尼古拉」的誕生——一個幽默、逗趣，家喻戶曉的迷人角色。

他們三人的相遇，不是揮別過往，更是溫情、暖和時刻。除此之外，有趣的是，本片的編劇找來漫畫原著作家勒內・戈西尼之女，透過對父親的了解、親情間的聯繫，致力大給觀眾闔家觀賞的療癒性作品！電影《小淘氣尼古拉：快樂的源頭》故事講述小淘氣尼古拉擁有一個充滿歡樂的童年，與同學們在課堂上嬉鬧氣壞老師、與朋友們在遊樂場裡胡鬧搶出風頭，向父母們撒嬌鬥嘴胡說八道，調皮搗蛋的每一日都令大人們傷透腦筋！某天，尼古拉奇蹟似地從畫紙中躍起，並遇見賦予他「生命」的畫家桑貝以及作家戈西尼，三人透過交換故事成為無話不談的好朋友！然而，為了創作愁容滿面的兩位好友，享受著童年歡樂的尼古拉卻始終不明白，為何大人心中總有那麼多約束和煩惱？於是，這場神秘的相遇與情感的羈絆之下，小淘氣尼古拉、畫家桑貝以及作家戈西尼三人展開了一場尋找「快樂的源頭」的旅程！

電影《小淘氣尼古拉：快樂的源頭》不僅一舉拿下2022年安錫國際動畫影展「水晶球獎」，備受國際動畫影盤肯定；同時，也榮獲2022年富川國際動畫影展「觀眾票選獎」、2022年坎城影展「金攝影機獎」、202年富川國際動畫影展「觀眾票選獎」以及2023盧米埃電影獎「最佳動畫獎」亮眼的成績，令本片增添更多可看度！《綜藝報》形容：「令人捧腹大笑」、《每日螢幕》讚許到：「可愛、迷人的作品！」集結海外影評正面口碑於一身，令電影《小淘氣尼古拉：快樂的源頭》更加令人期待！