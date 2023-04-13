29歲趙姓女子疑心病重，新婚沒多久就偷偷打開老公巫姓男子手機內的「位置資訊分享」功能，監看巫男行蹤長達5個月，還洋洋得意向巫男江姓友人炫耀「抓姦神器」有多好用，巫男得知後氣得鬧離婚還提告。一審依妨害秘密罪判趙女4月，趙女不服上訴。高雄地院審酌趙女認錯，改判3月、得易科罰金，可上訴。

趙女和巫男兩人2021年1月結婚，婚後趙女想掌控巫男行蹤，趁巫男不注意，打開其手機內的Google Maps，開啟「位置資訊分享」功能，指定自己的帳號可以獲取巫男最新的位置，還設定無限時瀏覽，等同全天候監控巫男行蹤。

該App的「位置資訊分享」功能設計，是讓使用者將自己的位置分享給好友們（聯絡人），方便出門旅遊或約吃飯時、快速精準地找到對方位置赴約或集合。該功能選項有二，一為「持續1小時」，另一為「直到手動關閉這項設定為止」。使用者若選擇後者，等同持續分享最新最位置給指定聯絡人。

趙女全程掌控巫男行蹤後，還向巫男江姓友人炫耀此事。2021年5月江男和巫男在火鍋店吃飯時，良心不安，特地借用巫男手機，發現趙女果然還持續追蹤巫男定位，私自關閉該功能，隔月才向巫男坦承知道此事。巫男得知太太的行為，氣得和趙女大吵一架、鬧離婚還報警提告。

趙女坦承未經巫男同意就偷偷開啟巫男手機該功能，但她辯稱，是因為巫男會家暴她，她想知道老公何時出現才偷開定位。

法官認為，趙女不能因被家暴的理由，就透過手機監控巫男行蹤，監控需建立在法律授權之上，趙女的行為顯有輕重失衡的情形，不構成法律上的正當理由，最後依妨害秘密罪判她徒刑4月，得易科罰金。

趙女不服上訴，但在二審時終於認罪，律師也替她說話，請求法官給予緩刑。法官認為，趙女二審雖然認罪，但若因此給予緩刑，對巫男所受的危害並不公平。考量趙女侵害他人隱私的行為，改判3月、可易科罰金，全案定讞。