八大綜合台《娛樂百分百》祭出新單元「貳拾捌解惑站」，主持人賴晏駒（左二）化身算命老師。（八大提供）

八大新劇《不良執念清除師》演員宋芸樺、曾敬驊、大鶴日前上《娛樂百分百》宣傳，製作單位祭出新單元「貳拾捌解惑站」，主持人賴晏駒化身算命老師，黃偉晉則擔任助理替演員解惑。宋芸樺意外抖出，大鶴曾經喝醉全裸在她家過夜的脫序行為。

節目中，大鶴「誠意十足」自曝曾喝醉在宋芸樺家借住一宿的糗事，「沒想到隔天我睡到一半醒來，突然發現自己沒有穿內褲外，還是整個露在外面，棉被都沒有蓋。」大鶴逮住機會追問宋芸樺：「妳對我幹嘛了。」此話一出，宋芸樺急速撇清並還原當天經過。

她聽到大鶴在房間裡走來走去，猜想他一定想上廁所，但是喝醉的他肯定無法判斷廁所方向，「果不其然，我開門看一下，就看到他準備開我家陽台的門。」宋芸樺趕緊跟大鶴說廁所方向，「當時他就是全裸狀態」，大鶴回想說：「那時候我驚醒大叫，宋芸樺說她什麼都沒看到，但這一段我是沒有記憶的，都是聽宋芸樺轉述。」

而被大家公認私下是冷面笑匠的曾敬驊，他常從早餐飲料杯上的封膜笑話講給大家聽，宋芸樺無奈說：「他應該把所有網路上的冷笑話都跟我講過一遍了 ，記得我第一次聽還會捧場笑一下，到後面就直接放空。」現場曾敬驊立馬貢獻一則，賴晏駒聽完後忍不住說：「因為曾敬驊臉長這樣，我才可以允許這一切。」《娛樂百分百》每周一至周五晚間8點在八大綜合台播出。