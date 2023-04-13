《柴可夫斯基的妻子》劇照，挑戰世界知名音樂家不可說的過去。（天馬行空提供）

《柴可夫斯基的妻子》劇照，導演基里爾也提出了他的觀察，「我必須說那個時代對女性比對同志更歧視。」（天馬行空提供）

俄羅斯話題導演基里爾・賽勒布倫尼科夫新作《柴可夫斯基的妻子》，繼《夏》、《夢流感》之後再獲坎城影展青睞，入圍坎城影展主競賽單元。本片不僅揭開柴可夫斯基短命婚姻的神祕婚紗，也帶領觀眾看見他那無緣的妻子鮮少被討論的美麗與哀愁。一場安東尼娜受到百般阻饒，被丈夫拒絕見面，獨自面對滿室全身赤裸的男性，空洞無助地撫摸一具具壯碩男體的獨角戲，更成為全片的經典。首次挑大樑飾演女主角安東尼娜的新銳女星阿麗奧娜・米哈伊洛娃表示，拍攝這部片最辛苦的地方在於適應那個時代的服裝，「片中的每一套戲服都如藝術品般美麗極了，但作為一名出生於21世紀的女性，完全無法想像當時的女性是怎麼忍受如此不舒適的衣服。」由於馬甲過緊，阿麗奧娜常常因無法順暢呼吸而身體不適，甚至為此還買了氧氣瓶放在身邊以備不時之需。然而她也敬業地表示，「雖然當時有討論可以換成比較現代、舒適的馬甲，但我發現衣著的不適也能讓我激發出更多表演能量，演繹出安東尼娜骨子裡的脆弱與痛苦。」

本片也明確點出這段婚姻悲劇的主因：柴可夫斯基的同志身分。導演基里爾・賽勒布倫尼科夫直言，在蘇聯時期，所有關於偉大作曲家柴可夫斯基被視為「不光彩」、「不正面」的文書、紀錄都被政府當局封存，因為政府必須為國民打造一個像太陽般完美無瑕的偉大俄羅斯音樂家。因此他的同志性傾向雖然眾所皆知，但仍被當局視為禁忌。然而對於這樣的狀況，導演基里爾也提出了他的觀察，「我必須說那個時代對女性比對同志更歧視，社會對同志的態度很虛偽，但那是檯面下的事情。特別是在某些特殊情況下，當有權力、有影響力的人本身是同志，這都是可以被接納的。但那個時代對女性的歧視卻很可怕，幾乎在生活中無所不在。」基里爾也在片中大力抨擊了這些虛偽的禮教與束縛，包含女性沒有投票權、姓名僅被載於丈夫的護照中、經教會認可的婚姻不得輕易離婚等不合理規範。

美麗的少女安東妮娜某次在一場聚會上，被彼得柴可夫斯基指尖的美妙琴音吸引，並對他一見鍾情。從此以後，「當柴可夫斯基的妻子」成為她人生最大的渴望，她不斷寫信、大膽表達愛意的行徑終於得到柴可夫斯基的注意。飽受同志傳言所苦，正面臨財務危機的柴可夫斯基，在多方考量下，終於選擇向這個瘋狂迷戀自己、可提供龐大金援的女性求婚。然而，完婚後面對著對自己無愛、無慾的丈夫，安東妮娜傾盡所有仍徒勞無功。人們都說她有個了不起的丈夫，他是眾人眼中的天才音樂家、萬人景仰的一代大師，始終像熾熱的太陽般高高在上。平凡如她不自量力地靠近，只能被烈焰灼傷，最終在這段悲劇性的婚姻中拋下自尊、陷入瘋狂、化成灰燼...... 。《柴可夫斯基的妻子》將於4月14日在台上映。