李姓老闆帶著260萬前往士林分署繳清。（士林分署提供）

新北市淡水區47歲李姓開發公司老闆，被查出2014年與2家營造公司，圍標蘆洲區公所排水系統維護、探勘工程等5件採購案，最後讓某營造公司順利得標，蘆洲區公所後來向李索討260萬已支付的押標金，李卻裝死不還，行政執行署士林分署日前決定強制扣款，李獲知後哀求「我還想做生意！」連忙抱著260萬來一次繳清。

士林分署指出，李當年被士林地檢署查出聯合圍標、徒利特定業者，2022年4月因李認罪，判他緩起訴，但需繳回區公所發出的押標金260萬。

但蘆洲區公所多次催討，李卻逾期未繳納，今年1月全案移送士林分署，士林分署執行強制處分，先行查扣李公司銀行存款43萬元。

李獲知錢被查扣，擔心影響銀行信貸評價，向士林分署討饒「我還想做生意」，強調一定會馬上還款，今年3月時，李果然帶著260萬，前往分署繳錢，全案順利徵起。

士林分署呼籲，民眾參與投標政府採購案，應遵循相關法律，如因違反採購法，有妨害投標等違法行為，遭追繳押標金時，應儘速繳納或提出清償辦法，義務人若確有經濟困難，無法一次完納，也可檢具相關證明文件申辦分期繳納。