台中市詹男與吳妻涉嫌購買低價越南茶混台灣高山茶再烘焙，打上「阿里山高山茶」等品名，以800至1500元賣給消費者，某日農委會農糧署中區分署派員到該茶業公司購買「臻藏阿里山高山茶」交由茶葉改良場做產地鑑別結果為「境外茶」並通報台中市衛生局抽驗，檢方調查詹以台灣茶名義販售越南茶，不法獲利達2869萬3020元，建請法院宣告沒收，依詐欺罪嫌將詹姓夫妻起訴。

檢警調查，49歲詹男與妻子44歲吳女經營茶葉行，某企業社以每斤（600公克）146元至260元購買越南茶後，分裝成75公克（2兩）、150公克（4兩）、300公克（8兩）、及600公克（1斤）不等之重量包裝。

詹男在於查閱外包裝上標示為「臻藏阿里山高山茶」、「台灣茶選杉林溪龍鳳峽高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、台灣阿里山茶」、「阿里山高山茶」等名稱，及標示茶葉產地為台灣，再由不知情的劉姓公司業務等人，以電話推銷或在實體門市銷售方式。

檢警查扣逾千包混裝茶葉及銷售明細等證物，詹與吳坦承找「小蔡」購買「境外茶」，價格較便宜，茶葉公司員工說，公司賣的是「台灣茶」，詹訂品名編號Y開頭是阿里山茶、T開頭是杉林溪茶。據了解，詹曾於茶葉競賽中曾獲阿里山春茶獎項。

另詹男與吳妻因違反食品衛生管理法食品原產地標示不實部分，台中市衛生局可裁罰處3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者可命其歇業、停業，或廢止公司登記。