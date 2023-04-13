「哇，好美哦！」彰化縣芬園鄉挑水古道油桐花陸續盛開，今天一早許多到該地健行的遊客看到桐花隨風飄落，有如撒落滿地桐花雪，都驚豔不已，也直呼「超浪漫！」當地民眾表示，芬園挑水古道一帶油桐花已盛開逾五成，有些地區更是超開七成，即將進入滿開期。

陳姓民眾說，他今天一早到挑水古道拍攝油桐花時，就看到盛開的油桐花在陣陣微風吹拂下，緩緩飄落在古道上，不一會兒功夫，古道即已布滿白色桐花雪，有人就地用桐花排出愛心的圖案，看著雪白桐花不斷從樹梢一片片飄落，充滿浪漫氛圍。

芬園挑水古道油桐花盛開，微風吹落滿地油桐花。（陳姓民眾提供）

陳姓民眾指出，據他觀察，芬園挑水古道入口處一帶的油桐花約開了近六成，在該桐花廣場區域則是開了逾五成，預計上述區域在這個周末都會花開超過八成，不過，因桐花十分脆弱，很可能刮風或下雨過後就會掉滿地，想賞桐花的民眾最好還是把握這一兩天的好天氣。

芬園挑水古道也是彰化縣桐花祭系列活動舉辦地點之一，芬園鄉溪頭社區發展協會將在挑水古道舉辦「桐心協力賞桐遊童趣」活動，時間為4／21、4／22、4／23、4／28、4／29、4／30，活動內容包括大樟樹導覽、生態池導覽解說、咖啡果園導覽、咖啡體驗、洗愛玉、葉子拓印體驗活動。