屏東地檢署聯手警方破獲大宗新興毒品「喵喵」先驅原料走私案，查獲566公斤第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，案經檢方偵結後，依毒品及走私罪嫌起訴吳姓男子；檢方預估，該批毒品可製成382公斤「喵喵」，黑市價達1億5280萬，若製成咖啡包則至少可販售5億7000餘萬的不法利益。

屏檢指出，該批四級毒品總重量高達約566 公斤，驗後純質淨重約545 公斤，純度高達約99％，可製成「喵喵」毒品成品達382 公斤，依近期黑市價預估可達1億5280萬，若再依市售每毒咖啡包約摻入0.2 公克的「喵喵」計算，將可製作成近191 萬包毒咖啡，以每包300至400元不等價格計算，製成的毒咖啡包對外販售後，至少可得5億7000餘萬元的不法利益。

屏檢調查，去年12月起，吳嫌為謀高額報酬，便與綽號「義哥」男子及其所屬的製毒運毒集團合謀從事不法，今年2月間，該集團成員從大陸地區非法運輸該批毒品入境，同月13日，「義哥」其所屬集團聯繫吳嫌、相約在高雄市鼓山一路與臨海三路見面，隨後由吳嫌接收該批毒品載運至他位在屏東縣九如鄉的住處。

隨後，吳嫌將該毒品搬運至向不知情友人借用的小貨車上藏放，以等候集團進一步指示接續送達的地點，但他還沒與集團聯繫上，就遭檢警聯手查獲，現場查扣裝有第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮的飼料袋共22袋（毛重共約566公斤）、運毒聯繫用手機1支及載運毒品的小貨車。

案經檢方偵結後，檢察官依違反毒品危害防制條例第4條第4項之運輸第四級毒品、及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品等罪嫌起訴吳嫌，至於其餘嫌犯部分，檢方表示，將持續偵查。