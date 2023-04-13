北宸科技13日參與國內唯一以電動車、自駕車產業為核心的「台灣國際智慧移動展」，展出旗下導航產品。除了卡車、汽車、機車離線導航、手機導航APP，更首次介紹針對車隊管理需求開發的線上地圖服務。

以導航軟體開發起家的北宸科技，結合自有圖資及API技術，今年正式推出線上地圖平台，提供多點路順規劃、車隊分群派遣、鑲嵌地圖等服務，主要客群為物流宅配、交通運輸、企業車隊管理及其他軟體業者。平台可整合多種圖資，聚焦客戶需求進行客製化設計，協助企業串接API，加以運用及分析資料，開發自己的地圖應用。

衛星導航領導廠商「北宸科技」參與台灣國際智慧移動展，展出多樣化的導航產品及線上地圖。（主辦單位提供）

串接北宸線上地圖的服務，可以更有效率地規劃車隊配送任務。考量各停靠點間距離、停靠點及鄰近的調度車輛位置、交通時間等，平均分配各車輛的單日派送時長，並算出最有效率的配送路線。

「我們理解車隊管理業者對於『優化路徑』及『降低成本』的期待，因此提供多面向的服務，以協助客戶運輸效益最大化的目標。」北宸科技行銷業務部副總表示。

此外，北宸科技的線上地圖平台還可以連接離線導航裝置，提供一條龍的任務派送功能。「每年台灣約有一萬起大型車輛的事故發生，其中不乏撞到低橋、卡在小路、或是開上法規禁止的道路所引起的意外，」副總補充：「所以，專為大型車導航為不可或缺的。」北宸科技的線上地圖平台整合了大車專用車道與即時路況資訊，車隊管理者於線上地圖規劃好多點配送路線後，可透過藍芽或是網路，將路線直接拋轉至各個司機的行動裝置，省去溝通人力。

「收到任務後，我們的離線卡車導航可根據車型、運送物品及交通法規，規劃出最適當的路徑。」副總現場展示如何將配送路線傳遞至離線導航：「除了卡車導航外，因應多樣的配送車種，也可以將路線即時傳送至我們的汽車或是機車導航軟體，大幅降低調度溝通成本。」