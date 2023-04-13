今年2、3月乾旱，台中市梨山地區梨等溫帶水果受損，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，因乾旱加上低溫，梨山地區的梨子花苞開不出來，預估今年產量恐減少4成。台中市農業局表示，已邀集相關單位將於17日會勘確認災情，若勘查結果符合現金救助標準，將陳報行政院農業委員會農糧署公告辦理現金救助。

台中市農作物受損，農委會已開設「2-3月乾旱」災害，農業局並於3月20日通知各區公所依規定加強查報。台中市農業局指出，截至目前為止，和平區茶葉出現乾枯情形，被害面積約2.8公頃，損害程度20％，換算無收穫面積約0.56公頃，損失金額16萬2000元。

另外，大安區一期水稻秧苗缺水，被害面積12.5公頃，損害程度20％，換算無收穫面積2.5公頃，損失金額10萬5000元。台中市農作被害面積共15.3公頃，損失金額26萬7000元。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，除了乾旱造成梨樹花苞萌芽減少，3月初連績半個月低溫，有經驗的農友稱，也是造成梨樹花苞減少主因，雖然4月氣溫上升，但果樹萌芽力量減弱，致花苞開不出來，預估今年梨山地區梨子產量恐減少4成。梨山農友何全則說，今年乾旱造成梨山地區梨子開花成數不足，預估減產至少3成。

針對梨山地區梨子等溫帶果樹災害，台中市農業局表示，已通知和平區公所依規定查報梨山地區梨等溫帶果樹災損情形，並已邀集農糧署中區分署、台中區農業改良場及和平區公所組成勘災小組，將於17日至梨山地區勘查，協助確認災情，若勘查確認災情符合現金救助標準，將轉陳農委會公告辦理現金救助。