HUSH「ROOM TOUR 巡迴演唱會」15日將在台東鐵花村、16日花蓮花蓮文創園區 - 鍋爐室演出，與東半部的歌迷見面。除了療癒人心的歌曲，每場演出他都用心地準備不同家居服，和私密物品和歌迷分享，就為了給歌迷截然不同的感受，台東場驚喜邀請「房東小姐」家家幫腔助陣，希望觀眾能聽得過癮。

家家將擔任HUSH「ROOM TOUR 巡迴演唱會」台東場嘉賓。（默聲音樂提供）

HUSH距離上回2015年鐵花村專場演出，相隔8年再次來到台東演出，他心情期待萬分，邀請東道主同時也是他音樂上的好夥伴家家擔任嘉賓，雀躍表示「很久沒到台東唱，希望這一次跟家家在台東可以舒舒服服唱給歌迷聽。」HUSH為家家創作過〈還是想念〉、〈相愛無事〉和〈為自己唱〉經典歌曲，他也曾擔任過家家演唱會的嘉賓，這次換家家擔任他的嘉賓，家家也很開心，她也以鐵花村「前輩」身份給HUSH傳授定心丸秘訣，「台東的歌迷很熱情，HUSH做他自己就很夠了！」

HUSH「ROOM TOUR 巡迴演唱會」環島旅行演出中。（默聲音樂提供）

「ROOM TOUR 巡迴演唱會」一路從台北唱到新竹、台中、嘉義、高雄，14日即將唱到台南，HUSH很享受這樣的近距離演出，他說：「這次因為演出場地的關係，大家都是好好坐在地上聽演出居多，有一種上課的感覺。」但無論是歌迷或HUSH都享受這樣的近距離演出。

「ROOM TOUR 巡迴演唱會」04／14 台南Seety新城視展演空間、04／15 台東鐵花村、04／16 花蓮文創園區鍋爐室，可洽KKTIX及全台全家便利商店。