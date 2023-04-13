苗栗地檢署查辦去年9合1地方基層選舉，起訴涉及賄選案件後並提出當選無效之訴案，共有11件、14人，至今，苗栗地院已經判決其中7件結果為當選無效，另外，還有縣長鍾東錦、縣議員黃聲全、鄉鎮市民代表謝見德、林裕欽、徐誌鴻、賴竹英、村長傅顯榮等人部分，仍在苗栗地院審理中。

苗栗地檢署表示，檢方查辦地方基層選舉涉及賄選等案，經檢方起訴後，在苗栗縣選舉委員會於去年12月2日公告當選名單，檢方隨於同日提起首件當選無效之訴，至去年12月30日止，共對11件、14人提起當選無效之訴。

目前已經1審判決當選無效的候選人，包括鄉鎮市民代表吳珮均、謝永興（以上於今年3月8日宣判）、葉純輝（以上於今年3月22日宣判）、江明政、詹招坤（以上於今年3月29日宣判），村里長黃三豪、李騰宏（以上於今年3月8日宣判）。

地檢署指出，迄今仍有縣長鍾東錦、縣議員黃聲全、鄉鎮市民代表謝見德、林裕欽、徐誌鴻、賴竹英、村長傅顯榮等人部分，仍在苗栗地院審理中。苗栗地檢署將持續以實際行動守護民主、杜絕不法手段介入選舉，期能與民眾共同建構乾淨的選舉風氣與環境。