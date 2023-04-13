中正大學東協與南亞研究中心與美家人力資源透過產學合作，首創針對指導外籍看護工『照顧實務指導員培訓班』。（馮惠宜攝）

老年化社會看護需求日增，有鑑於全台外籍看護已達廿萬人，為創造雇主、被照顧者以及外籍看護工三贏，並為台籍照服員職能加值，全台首創「照顧實務指導員培訓班」今（13日）在台中開班；該班結訓後保證派案，不但可減少外勞因溝通和生活習慣的差異到案家磨合困難，也讓領證照服員時薪倍增5至7倍。

中正大學東協與南亞研究中心與美家人力資源股份有限公司透過產學合作，首創針對指導外籍看護工『照顧實務指導員培訓班』。鼓勵領有照顧服務員證照及經驗的人員，透過專業培訓成為『照顧實務指導員』進入被照顧者的家庭，協助外籍看護與雇主、被照顧者之間的溝通，提升外籍看護照顧能力，也促進雇主、被照顧者瞭解並尊重外籍看護的信仰與生活習慣，減少摩擦，進而解決外勞失聯或頻繁更換雇主的問題。

過去曾接受過照顧實務指導員到府服務的案家何先生，以自身經驗分享長照家庭在聘僱外籍看護時遇到的困難，起初何爺爺中風需外籍看護協助，看護到職後對中風長輩的照顧一知半解，家人與看護在說明溝通上也有很大的困難。

經安排指導團隊到府協助，除了教導外籍看護工照顧技術外也在每次指導中了解看護適應狀況以及對照顧的想法，照顧指導團隊與外籍看護合作一段時間後，何爺爺慢慢進步到能自己步行。何先生說，有專業的照顧指導團隊協助溝通以及指導，著實解決家庭在聘僱外籍看護上的最大的困難。

台中市勞工局局長張大春表示，過去家中也曾請外傭照顧老奶奶，當時因不諳印尼看護工信仰還曾煮可樂豬腳要款待，他觀察到外籍看護因為信仰、生活習慣不同，造成適應問題，也影響到照顧品質，請照顧實務指導員介入指導，可創造三贏。

老五老基金會執行長游麗裡說，台灣長照十年很多照服員超過50歲，一身本領、進場接案卻受限體力，退到二線做照顧實務指導員很適合他們；美家人力總經理許家駿說，結訓後保證派案，時薪是800到1000元，等於是台籍照服員5到7倍。